Dalla Spagna: In settimana incontro Ramadani-Juventus per Pjanic

Il bosniaco vuole tornare a Torino

redazionejuvenews

La Juventus si sta allenando alla Continassa in vista dell'inizio del campionato, con Massimiliano Allegri che da oggi ha ritrovato tutta la rosa al completo. Sono rientrati a Torino infatti anche i sudamericani e i quattro italiani Campioni D'Europa, i quali svolgeranno per alcuni giorni un lavoro personalizzato per arrivare al pari dei compagni. Da oggi inizia quindi il vero ritiro della squadra bianconera, che sabato affronterà il Barcellona nel Trofeo Gamper, ultima amichevole prima dell'inizio del campionato.

Mentre Massimiliano Allegri sta lavorando sul campo per costruire la formazione per la prossima stagione, Federico Cherubini continua a lavorare sul mercato, per cercare di regalare al tecnico toscano gli ultimi tasselli per completare una rosa, a detta del tecnico già quasi completa e con grandi margini di miglioramento: compito dell'allenatore sarà proprio quello di valorizzare e far crescere i tanti giovani a sua disposizione, come fatto nella prima parte della preparazione, dove molti giocatori dell'Under23 si sono aggregati alla prima squadra e hanno completato la prima parte della preparazione.

Allegri continua quindi a lavorare in attesa dei rinforzi, uno dei quali dovrebbe essere sicuramente il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli: la distanza tra Juventus e Sassuolo è minima e in settimana dovrebbe chiudersi l'affare. Max avrà quindi il suo nuovo centrocampista, insieme al quale è possibile torni a Torino anche una vecchia conoscenza: stando a quanto riporta in Spagna il quotidiano El Mundo Deportivo, Miralem Pjanic vorrebbe e tornare a Torino, spinto anche dal ritorno in panchina di Allegri, e tra la tarda serata di oggi e domani sarebbe previsto un incontro tra l'agente del giocatore Ramadani e il direttore sportivo bianconero Cherubini. Il Barcellona, dopo solo un anno, vorrebbe cedere Pjanic, che non vede l'ora di tornare a Torino per riprendere da dove aveva lasciato e aiutare la Vecchia Signora a tornare sul trono d'Italia e d'Europa.