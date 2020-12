Dalla Spagna: il futuro di Milik è lontano dalla Serie A

TORINO- Il brutto ko interno contro la Fiorentina, che ha violato l’Allianz Stadium con un rotondo 3-0, avrebbe convinto la Juventus a tornare sul mercato in cerca di rinforzi da regalare a mister Pirlo, per sperare nella clamorosa rimonta verso il decimo scudetto consecutivo. Tra gli obiettivi della dirigenza c’è quello di aggiungere alla rosa un centravanti che possa permettere ad Alvaro Morata, apparso stanco nelle ultime uscite, di rifiatare. Diversi i nomi che circolano in questi giorni, a partire da quello di Fernando Llorente (si tratterebbe di un ritorno per lui), fino alla suggestione Olivier Giroud, con le soluzioni Simone Zaza e Leonardo Pavoletti sempre tenute in considerazione. Più difficile, invece, arrivare ad Arkadiusz Milik per due motivi.

Il primo è la situazione contrattuale del polacco. In estate scadrà l’accordo che lo lega al Napoli e, a meno di clamorosi colpi di scena, non ci sarà alcun rinnovo, con il numero 99 libero di firmare per un altro club. De Laurentiis preferirebbe cedere il giocatore già a Gennaio, così da non rimanere a bocca asciutta, ma i rapporti non certo ottimi con la Juventus non favorirebbero la trattativa tra le parti. Il secondo motivo, invece, lo riporta quest’oggi il quotidiano spagnolo As. L’Atletico Madrid, in queste ore, ha annunciato il divorzio da Diego Costa, che ha rescisso il proprio contratto e ora è ufficialmente sul mercato dei parametri zero. Il club colchonero è quindi alla ricerca di un attaccante, indivduato proprio nell’ex Ajax. De Laurentiis sarebbe più propenso ad intavolare una trattativa con gli spagnoli che, per portare a termine l’affare, verserebbero nelle casse della società partenopea una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<