Dalla Spagna: il Barcellona tiene d’occhio la situazione Morata

L'attaccante potrebbe fare ritorno in Spagna

redazionejuvenews

Nella serata di ieri la Juventus ha portato a casa la quattordicesima Coppa Italia della sua storia, portando a due il numero dei trofei conquistati sotto la gestione di Andrea Pirlo. Le reti messe a segno da Kulusevski e Chiesa hanno messo al tappeto una coraggiosa Atalanta, alla quale non è bastato il gol del momentaneo pareggio firmato da Malinovskyi. Una partita, quella del Mapei Stadium, alla quale non ha preso parte Alvaro Morata, dato in ballottaggio con Dybala alla vigilia per un posto al fianco di Cristiano Ronaldo, e poi rimasto in panchina per tutti i 90 minuti di gioco.

La situazione legata allo spagnolo è complicata. Il ragazzo ha fatto ritorno a Torino la scorsa estate, trascinando la squadra nella prima metà di stagione. Poi il calo, coinciso con quello del resto della squadra, arrivato negli ultimi mesi, che hanno fermato a 18 il numero dei gol totali firmati dal numero 9. Da settimane circolano voci riguardanti il futuro di Morata, con la Juve che, almeno per il momento, non sarebbe intenzionata a spendere i 45 milioni di riscatto stipulati nell'accordo con l'Atletico Madrid. Anche l'ipotesi di un rinnovo del prestito, che costerebbe 10 milioni, appare più lontana. E per l'ex Real Madrid e Chelsea, ora, si potrebbe profilare una nuova strada.

Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, Morata potrebbe fare nuovamente ritorno in Liga, dove ad attenderlo a braccia aperte di sarebbe il Barcellona. I blaugrana, nel corso di questa annata, hanno accusato la partenza di Luis Suarez, trasferitosi all'Atletico Madrid proprio in sostituzione dello juventino, dove ha continuato a gonfiare la rete con la sua consueta regolerità. I catalani cercano quindi una prima punta per rinforzare il loro reparto offensivo e quello di Morata sarebbe uno dei nomi in cima alla lista. Ora la palla passa alla Juve, cosciente del fatto che il numero 9 gradirebbe restare a Torino.