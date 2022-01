Dalla Spagna: il Barca sulle tracce di Bernardeschi e Dybala

I due giocatori bianconeri piacciono al Barcellona che, sta monitorando entrambe le situazioni

Nella serata di ieri la Juve si è aggiudicata il passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia battendo per 4-1 la Sampdoria del neo allenatore Giampaolo che, ha preso il posto di D'Aversa da pochi giorni. I bianconeri partono forte sin dai primi minuti e trovano la rete che sblocca il match grazie ad una conclusione di Cuadrado. Ci penseranno poi Dybala, Morata e Rugani a sugellare il risultato finale, con l'argentino che è tornato ad esultare e soprattutto ad illuminare il prato dell'Allianz come ha sempre fatto.

Ma in queste ore le maggiori attenzioni sono rivolte al mercato che, conta circa 10 giorni alla chiusura dello stesso e di operazioni in entrata, fino ad ora non se ne sono registrate. Gli obiettivi sono sempre i soliti noti, con il nome di Mauro Icardi che sembra essere ritornato nuovamente in orbita in questi ultimi minuti, vista la disponibilità del Psg di accettare un eventuale prestito con diritto e non l'obblido di riscatto.