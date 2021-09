Dalla Spagna: il Barca pensa a Pirlo

L'ex allenatore bianconero piace al Barca

Aumentano i dubbi e le preoccupazioni di tutti i tifosi juventini dopo le prime 4 giornate di campionato che, non ha prodotto alcuna vittoria fino a questo momento, eccezion fatta per la prima uscita di Champions dove sono arrivati 3 punti sul delicato campo del Malmo. Proprio per questo servirà una scossa sin da subito e tentare di rientrare in corsa tra le prime 4 in classifica, quantomeno per confermare il pass per la prossima edizione della Champions League, ottenuta in extremis da Pirlo nella passata stagione.