Dalla Spagna: Giuntoli ha il sì di Morata per il ritorno in bianconero

Il dirigente della Juventus si sta muovendo sul mercato per regalare ad Allegri la miglior rosa possibile per la prossima stagione

La Juventus sta rientrando in Italia dopo la conclusione della tournee negli Stati Uniti: i bianconeri hanno chiuso il loro viaggio oltreoceano nella serata di ieri, vincendo l'ultima amichevole sul suolo americano, disputata contro il RealMadrid, imponendosi per 3-1. In gol sono andati Kean, Weah e Dusan Vlahovic, con la squadra che ha dimostrato già una buona condizione in vista della partenza della Serie A.

La squadra di Massimiliano Allegri proseguirà la preparazione alla Continassa; dove i giocatori si ritroveranno lunedì insieme a quelli rimasti a Torino per recuperare dai loro infortuni. In gruppo inizieranno quindi a rivedersi Rabiot, Fagioli, Rovella e Perin; con Pogba che è invece ancora lontano dalla miglior condizione, e che avrà bisogno ancora di tempo per recuperare.

Intanto Cristiano Giuntoli sta lavorando sul mercato per piazzare gli esuberi ma anche per studiare alcune entrate; che potrebbero essere funzionali al progetto di Massimiliano Allegri. Per questo, stando a quanto riporta il Spagna il quotidiano Marca, il direttore sportivo avrebbe ottenuto il sì di Morata per il terzo ritorno a Torino. Un'operazione ferma, che però potrebbe concludersi in poche ore qualora ci fosse il via libera di tutte le parti.