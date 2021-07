Dalla Spagna: Braithwaite si offre alla Juve

L'attaccante del Barcellona si è proposto ai bianconeri

Continuano senza sosta i festeggiamenti per la vittoria dell'Europeo che, ha portato un clima di serenità e di festa che mancava ormai da circa 2 anni a causa delle restrizioni del Covid, da 58 se invece facciamo riferimento all'ultima volta che gli Azzurri sono riusciti a raggiungere il tetto d'Europa. Ma se i tifosi sono ancora in estasi per questa impresa storica e i protagonisti che invece l'hanno resa tale sono meritatamente in vacanza, i dirigenti delle rispettive squadre di club stanno lavorando duramente per consegnare ai loro allenatori tutte le rose al completo prima dell'inizio della nuova stagione. In casa Juve i nomi che circolano sul taccuino del nuovo amministratore delegato Arrivabene sono molti e sono sempre i soliti noti, con un centrocampo tutto da restaurare ma che prima, dovrà essere sfoltito per lasciare spazio a chi ne coglierà l'eredità. Una delle trattative piu calde è quella che porta al neo Campione d'Europa Manuel Locatelli, il quale avrebbe gia strizzato l'occhio alla Juve in più di un occasione e il mese trascorso in compagnia di Chiellini, Bonucci, Chiesa e Bernardeschi, potrebbe aver giocato un ruolo determinante nel buon esito dell'affare.