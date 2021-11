Dalla Spagna: anche il Barcellona su Pogba

Il centrocampista francese piace anche al Barcellona

La Juve non è riuscita a portare a casa uno dei due risultati a favore nella sfida di ieri contro il Chelsea, sprofondando per 4-0 a Stamford Bridge. La differenza in campo tra le due squadre la si è notata sin dai primi minuti e per buona parte del primo tempo, i bianconeri hanno saputo resistere all'assalto dei Campioni d'Europa in carica, i quali hanno dilagato nella ripresa. Ma quella vista ieri è stata anche una Juve dimezzata a causa di alcuni infortuni di spessore, come quello di Paulo Dybala che, lo ha costretto ad entrare solamente a gara in corso e quando il risultato era ormai compromesso.