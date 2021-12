Dalla Germania: Juve ancora in corsa per Rudiger

Il difensore del Chelsea è ancora nel mirino della dirigenza della Continassa

Mancano poco meno di 48 ore al prossimo impegno della Juve che, dovrà vedersela con il Bologna di Sinisa Mihjalovic all'Allianz Stadium, in una gara in cui i bianconeri dovranno riscattare la brutta figura fatta sul campo del Venezia nel turno precedente. Ancora dubbi di formazione per Allegri che, dovrà continuare a fare a meno della coppia Dybala-Chiesa, oltre al brasiliano Danilo. Sembra invece essere recuperato lo statunitense Mckennie e molto probabilmente lo si vdrà fare ingresso sul terreno di gioco a gara in corso.