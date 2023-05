Il centrocampista francese è al centro di indiscrezioni sul suo futuro, con la permanenza a Torino non sicura

La Juventus è attesa dalle ultime due partite di campionato, che dopo la penalizzazione di 10 punti commiata in classifica, potrebbero consentire ai bianconeri di arrivare a qualificarsi almeno per l'Europa League. Importante, in questo senso, sarà la partita con il Milan di domenica sera, che molto dirà delle sorti della squadra di Massimiliano Allegri.