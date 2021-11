Dalla Francia: Pogba vuole rinnovare con lo United

L'Equipe rivela nuove e importante indiscrezioni sul futuro de centrocampista francese

redazionejuvenews

In casa Juve sta per iniziare un mese veramente intenso e che, potrebbe compromettere buona parte della stagione. Alla ripresa dalla sosta per le Nazionali infatti, i bianconeri dovranno affrontare Lazio, Chelsea e Atalanta, una in fila all'altra. Non sarà dunque un ciclo semplice per i ragazzi di Allegri, i quali dovranno dare il massimo per capire quali saranno i limiti e soprattutto gli obiettivi della Vecchia Signora. Mentre il campo deve ancora rivelare le sue sorti, negli uffici della Continassa gli obiettivi di mercato sembrano essere ben chiari.

E' noto a tutti che a gennaio serviranno dei rinforzi all'altezza se si vuole provare a lottare su piu fronti fino al termine della stagione e in virtù di questo, molti sono i nomi finiti sulla lista di Cherubini e Nedved. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, ma qui è fortissima la vasta concorrenza, soprattutto quella dell'Arsenal che è arrivata ad offrire fino a 80 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Scendendo un pò di ruolo invece, gli obiettivi della Juve sembrano essere diversi. Dal belga Witsel fino al francese Tchouameni, in queste ultime ore accostato nuovamente e prepotentemente al club piemontese, fino al suo connazionale Paul Pogba.

Il centrocampista del Manchester infatti non è mai uscito dai piani dei dirigenti e dei tifosi juventini, i quali sperano in tutti i modi di rivedere il loro ex numero 6 sotto la Mole. Ma su questo fronte ci sarebbero delle importanti novità, perche al contrario di quanto riportato nella giornata di ieri sull'imminente rottura tra il giocatore e i Red Devils, in questi istanti starebbe arrivando una secca smentita. Stando a quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe infatti, il desiderio di Pogba sarebbe quello di prolungare i sui rapporti con la squadra inglese anche e soprattutto condizionato dal ritorno di CR7.