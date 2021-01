Dalla Francia: nuove voci su un addio di Dybala

TORINO- Grazie ad un gol del giovane Rafia arrivato nel primo tempo supplementare, la Juventus di Andrea Pirlo ha superato con il risultato di 3-2 il Genoa negli ottavi di Coppa Italia, qualificandosi così al prossimo turno della competizione. Un buon risultato che sicuramente fa morale in vista del big match di domenica sera a San Siro, quando i bianconeri dovranno vedersela con l’Inter dell’ex Antonio Conte. Un match al quale non prenderà sicuramente parte Paulo Dybala, uscito malconcio dalla sfida contro il Sassuolo e indisponibile almeno fino alla fine del mese. Un periodo che si fa sempre più complicato per il numero 10 argentino, tornato al centro di numerose voci di mercato che lo vorrebbero lontano dalla Juventus nei prossimi mesi. Ma andiamo con ordine.

In casa bianconera si discute ancora del rinnovo della “Joya”, il cui attuale contratto va in scadenza nell’estate del 2022. Come ormai risaputo, un incontro tra la società e l’entourage del giocatore è in programma nel mese di febbraio, quando si potrà trattare con più calma vista la chiusura della finestra di mercato invernale e gli impegni meno probanti che vedranno coinvolta la squadra sul campo. La distanza tra domanda e offerta è sempre di 5 milioni: 15 la richiesta dei procuratori dell’ex Palermo, 10 la proposta del club campione d’Italia. In caso di fumata nera, molto probabilmente, si arriverà ad una separazione in estate. Stando a quanto riportato da Le10Sport, nel futuro di Dybala potrebbe esserci il Psg. Il club parigino sarebbe tornato sulle tracce del numero 10 sudamericano visto il possibile addio di Neymar. Pochettino stima molto il connazionale e lo ritiene una valida alternativa a Sergio Aguero ed Harry Kane, primi nomi sulla lista della spesa. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<