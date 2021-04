Dalla Francia: il Lione verso il riscatto di De Sciglio

Il terzino verso la permanenza in Francia anche il prossimo anno

La Juventus ha pareggiato la partita contro la Fiorentina di domenica, complicando la corsa per la qualificazione alla prossima Champions League: l'Atalanta è infatti salita al secondo posto, con i bianconeri che sono quarti in classifica a pari punti con il Napoli terzo e il Milan quinto. La Juventus non dovrà quindi sbagliare le prossime partite, per non complicare ulteriormente la classifica e per garantirsi la presenza in Champions League il prossimo anno. Senza la Coppa infatti ci sarebbero molti problemi per i bianconeri, soprattutto sul mercato, dal quale arrivano i primi affari.

In vista della partita contro i bianconeri, il portiere dell'Udinese Simone Scuffet, che domenica sostituirà Juan Musso tra i pali, ha parlato ai canali di Udinese Tonight del match contro la Vecchia Signora: "Questa per me deve essere una settimana normale di lavoro e allenamento. Quella di domenica sarà sicuramente una bella partita ed è molto bello farne parte. Sarà una settimana come tutte le altre, tutto l’anno ho dato sempre il massimo in allenamento, l’unica differenza è che questa settimana dobbiamo giocare una partita importante. Facciamo questo mestiere perché ci piace, quando possiamo giocare deve essere un momento di gioia e di divertimento non di stress o ansia perché non è quello il modo in cui va vissuto il nostro mestiere. Per noi sarebbe bello finire il campionato il più in alto possibile, finire noni o 15esimi non è la stessa cosa. È importante che noi continuiamo a far vedere che lavoriamo tutti i giorni per raggiungere il punto più alto possibile della classifica"