Dal Belgio: la Juventus si muove per Castagne

I bianconeri avrebbero individuato nell'ex giocatore dell'Atalanta un rinforzo per la rosa

In questo senso va inteso l'interesse per il terzino del Leicester e della nazionale belga Timothy Castagne: il giocatore ieri sera era in campo all'Allianz Stadium nella partita tra Belgio e Francia, vinta dalla nazionale transalpina in rimonta per 2-3. L'ex giocatore dell'Atalanta, stando a quanto riporta il portale belga Le Derniere Heure, sarebbe finito nel mirino di Juventus e Inter, con i bianconeri che però sarebbero in vantaggio in quanto avrebbero già allacciato i contatti con il club inglese. I bianconeri sarebbero alla ricerca di un'alternativa sulle fasce da regalare a Massimiliano Allegri, e il venticinquenne corrisponderebbe al profilo chiesto dal tecnico. Il suo momento in Inghilterra non è de migliori, con le ultime partite vissute solo a gara in corso. Con la maglia del Leicester il giocatore ha totalizzato finora 41 presenze, condite da 2 gol e 4 assist, e avrebbe espresso il suo gradimento per un eventuale ritorno in Italia.