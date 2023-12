Daino: “Non giocare le coppe è fondamentale per la Juventus di Allegri”

Intervistato a Sportitalia, Daniele Daino ha parlato della Juventus vista in questa prima parte di stagione. Ecco le sue parole: "Il non giocare le coppe è fondamentale per il tipo di calcio di Allegri , che può preparare le partite fisicamente e nel recupero al massimo. Ci sono tutte le componenti: concentrazione e fisicità".

Invece, sul Napoli ha aggiunto: "Nel momento in cui Giuntoli va via e ti ritrovi un tecnico non adatto per dare continuità al calcio che dava Spalletti. Di lui mi era piaciuto il come era riuscito a trasmettere che cosa stavano facendo e in quale città e per chi. Spalletti aveva dato un'anima, erano tutti da subito pronti".