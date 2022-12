D’Agostino: “Il no alla Juventus e al Real Madrid fu un brutto colpo”

Gaetano D'Agostino, ex calciatore, ha detto la sua sulla trattativa del 2009 con la Juventus. Ecco le sue parole: "Era l'estate 2009, avevo trovato l'accordo con la Juventus e dissi di no per questo al Napoli. L'exploit lo ebbi nell'ultima stagione con l'Udinese, ma poi non si fece nulla. Furono due mesi pesanti, duri, perché c'era l'attesa e poi non si fece più nulla. Una settimana dopo ci fu una trattativa con il Real Madrid, c'era l'accordo con me ma la società non ha trovato l'accordo neanche lì.