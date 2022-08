D’Agostino: “Juventus noiosa, ci vorrebbe De Zerbi. Su Rabiot…”

Gaetano D'Agostino, ex centrocampista, ha detto la sua sulla rosa della Juventus, parlando di Adrien Rabiot e Manuel Locatelli.

Gaetano D'Agostino, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Ecco le sue parole: "Quello della Juve è un capitolo molto ampio, se si vuole parlare delle idee di gioco. Se volessimo dare un giudizio secco, dovremmo definirla molto noiosa. Sospendo il giudizio perché sono il primo che si ispira ai grandi allenatori, ma mi piace emozionarmi quando guardo il calcio e ieri, francamente, ho dovuto cambiare canale. Non si può vedere un giro palla dei difensori per venticinque minuti. Vlahovic non ha toccato palla, Kostic provava a crossare da ogni punto del campo. Credo che il ciclo della Juve sia finito, bisogna ripartire da un nuovo allenatore che porti altri principi, ci vorrebbe uno alla De Zerbi, ed il relativo tempo di cui avrebbe bisogno per insegnare il suo calcio".

Sul centrocampo: "Non credo che il problema sia il fatto di non avere un centrocampo, il cervello del gioco può stare anche sulle fasce come fatto dal Napoli con Mario Rui e Kvaratskhelia, il problema è che i bianconeri mi sembra non abbiano assolutamente una idea di gioco. Guardare le loro partite, per me, è una fatica. Vedere un buco di venti metri tra difesa e centrocampo è un qualcosa di inguardabile. Quando seguo le partite per imparare il mestiere, non guardo quelle dei bianconeri".

Su Locatelli e Rabiot: "Poi vorrei dire una cosa a Locatelli: anche Lobotka viene marcato a uomo, ma si abbassa per venire a prendere palla, oppure per liberare un compagno. Rovella è quello che ha dimostrato la maggior personalità in quel centrocampo. Sento che la madre di Rabiot chiede dieci milioni per il figlio e penso: io quanto avrei potuto guadagnare? E Pizarro? E Pirlo? E senza scomodare grandi nomi, quale dovrebbe essere l'ingaggio giusto per Lobotka? Qui ci dobbiamo dare una regolata. Imparate a giocare prima di chiedere certi soldi: Rabiot, ai miei tempi, avrebbe fatto panchina, non conosciamo le sue caratteristiche perché non le ha mai dimostrate".