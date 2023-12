D’Agostino: “La Juve ha come obiettivo lo Scudetto e la Coppa Italia”

Gaetano D'Agostino, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto per i bianconeri.

Gaetano D'Agostino , ex calciatore, ha detto la sua sui bianconeri . Ecco le sue parole a TMW Radio: "Sarri? Un allenatore viene etichettato per quello che propone, ma questa è una Lazio molto prevedibile.

E' vero che quando arrivi al limite serve quel giocatore che determina, vedi Milinkovic, ma la Lazio sta facendo sempre le stesse giocate e gli avversari ti studiano e ti anticipano. Castellanos non è il prototipo di attaccante alla Sarri, servono giocatori più mobili, che legano il gioco.

L'Inter è lì e ha tre competizioni, la Juve è lì. Se Allegri continua a dire che punta al quarto posto ed è a due punti dai nerazzurri non dice il vero, perché avendo solo questo come obiettivo e la Coppa Italia, non si possono più nascondere".