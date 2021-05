Dagospia: “Possibilità per Pirlo di restare sono basse, il pole Inzaghi e Allegri. E Ronaldo andrà via”

Le indiscrezioni di Dagospia

TORINO - Secondo quanto riportato dal noto sito web Dagospia, il prossimo anno sarà di rivoluzione totale per la Juventus. Di seguito riportiamo alcuni passi dell'articolo, in cui ci sono clamorose indiscrezioni: "John Elkann rivolge lo sguardo anche alla Continassa, in casa Juventus. Il primo argomento di scontro con il cugino Andrea Agnelli è la permanenza di Pirlo: Yaki lo vuole silurare, Andrea prova a difenderlo (avendolo scelto personalmente ed essendo suo grande amico). Le chance dell'ex centrocampista di restare in sella sono molto basse: per la successione in pole Simone Inzaghi e Max Allegri. Il lato tecnico che riguarda i bianconeri è marginale: il vero bubbone è economico. L'obiettivo del nuovo corso sarà risanare i conti, poi si penserà ai risultati. Ecco perché Cristiano Ronaldo dirà addio alla Juventus: trovato l'accordo per la chiusura anticipata del contratto che pesa sulle casse per 31 milioni netti l'anno. E ci sono altri sei giocatori che hanno preparato la valigia. Si infittiscono anche le voci sul futuro cambio di dirigenza. Andrea Agnelli è destinato (non subito) a lasciare il testimone: al suo posto, come presidente, arriverà il cugino Alessandro Nasi, compagno di Alena Seredova (chissà che non sia stata questa la ragione a spingere Gigi Buffon a salutare i bianconeri: ritrovarsi la ex come "presidentessa" sarebbe stato piuttosto sgradevole…). Con l'uscita di Agnelli, possono svuotare l'ufficio anche il direttore dell'area tecnica, Paratici, e il vicepresidente Pavel Nedved. Con Nasi presidente arriverà un Amministratore delegato che nessuno si aspetta…".