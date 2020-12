Dagli Usa: svolta nella trattativa Juve-Reynolds, accordo vicino

TORINO- La Juventus, tra ieri e oggi, si è ritrovata alla Continassa dopo i giorni passati a festeggiare il Natale. L’obiettivo dei bianconeri è quello di riscattare il pesante 3-0 subito all’Allianz Stadium per mano della Fiorentina già dal prossimo impegno in calendario, che vedrà l’Udinese arrivare a Torino il prossimo 3 di Gennaio. Mentre la squadra continua il lavoro sul campo, la dirigenza è attiva sul mercato in cerca di giovani rinforzi da regalare a mister Andrea Pirlo. Il processo di svecchiamento iniziato la scorsa estate è ancora in corso e diversi sono i profili tenuti sotto controllo dagli uomini di mercato juventini. Tra questi c’è anche Bryan Reynolds, talentuoso terzino 19enne in forza all’FC Dallas, di cui ha parlato oggi il mister della Nazionale statunitense:

"Bryan è un terzino che possiede eccellenti qualità che lo rendono pericoloso in fase offensiva. E' ancora molto giovane (19 anni ndr.), ma ha già dimostrato di poter fare la differenza quando scende in campo. Parliamo di un laterale destro che adora muoversi ed attaccare a tutta fascia e che è già protagonista con il suo club, l'FC Dallas, in MLS. E poi, non a caso, ha compiuto con grande successo tutta la trafila nelle selezioni giovanli del nostro paese, fino ad arrivare in Nazionale maggiore". Ottime referenze per un giocatore che, stando a quanto riportato dai media a stelle e strisce, sarebbe davvero vicino a firmare per i campioni d'Italia. Il giornalista di ESPN Taylor Twellman ha infatti tweettato: "Bryan Reynolds dell' @FCDallas porterà nelle casse del club poco più di 10 milioni di dollari (incentivi inclusi) da @juventusfc che lo manderà in prestito da quello che ho sentito. Grande giornata per il giovane giocatore e un'altra per @DanHuntFCD e il suo franchise". Per i primi sei mesi "italiani", il giovane Reynolds dovrebbe essere parcheggiato in una società amica (Cagliari?), con probabile sbarco a Torino in estate.