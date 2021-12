Da Morata a Depay, fino a Griezmann: quanti intrecci di mercato sull’asse Italia-Spagna

Quello che si sta delineando potrebbe essere uno degli assi di mercato piu infuocati di questa stagione

Dopo aver accorciato notevolmente il distacco dal quarto posto, ora in casa Juve si pensa gia al prossimo impegno di campionato contro il Napoli, dove in ballo ci saranno 3 punti fondamentali per quella che sarà la lotta Champions. In caso di vittoria infatti, la Vecchia Signora si porterebbe a sole due lunghezze dai partenopei e questo potrebbe fortemente rimettere in discussione tutto. Nel frattempo però negli uffici della Continassa continuano i lavori incessanti sul mercato, nel tentativo di consegnare a mister Allegri dei rinforzi all'altezza.

In queste ultime ore infatti, si starebbe fortemente parlando di uno scambio tra i bianconeri e i blaugrana per i cartellini di Depay e Morata, dove potrebbe rientrare indirettamente anche l'attaccante francese Antoine Griezmann. Ma andiamo con ordine, i bianconeri non sarebbero disposti a versare la cifra di 32 milioni di euro all'Atletico per riscattare lo spagnolo, cosi come i Colchoneros non vorrebbero invece riappropiarsi del cartellino del calciatore, per puntare invece sul riscatto de "Le Petit Diable". Ecco che dunque, il Barcellona che, a sua volta non vorrebbe veder tornare il Campione del Mondo in carica, sarebbe disposto ad acquistare Morata per favorire la recompra dell'Atletico, scambiandolo appunto con Depay che, non sta rendendo secondo le aspettative prefissate a inizio stagione. Nelle prossime settimane ne sapremo sicuramente di piu ma la sensazione è che l'asse Barcellona-Madrid-Torino sarà uno dei più infuocati del mercato.