Da Graca: “La Juve mi stupisce ancora. Possiamo arrivare lontano”

L'attaccante della Primavera ha parlato

Marco Da Graca, attaccante palermitano classe 2002 della Primavera della Juventus, ha cominciato da qualche mese a bagnare i piedi nel mare del professionismo, arrivando anche a debuttare in Coppa Italia con la prima squadra. Il ragazzo ha segnato la sua prima rete con la Under 23 bianconera in Serie C. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a JTV dopo la vittoria ai danni del Grosseto. - "Il gol al Grosseto è stato un'emozione indescrivibile, importante sia per me che per la squadra. Essendo io sotto età rispetto all'Under 23, è stato bello dare una mano ai più grandi. Il derby Primavera è sempre una gara difficile, siamo contenti del risultato. Con Miretti, c'è un'ottima intesa".