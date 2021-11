Da Baggio a Chiesa: quanti doppi ex tra Juve e Fiorentina

Dopo aver conquistato l'accesso agli ottavi di Champions, ora la Juventus dovrà riscattarsi anche in campionato per dimenticare le deludenti sconfitte delle ultime due uscite contro Sassuolo e Verona.

Ma quella tra Juventus e Fiorentina non è una sfida come le altre, soprattutto per la forte 'rivalità' calcistica che esiste tra le tifoserie delle due squadre. Rivalità che si è accentuata in maniera platonica dopo il trasferimento di Roberto Baggio da Ponte Vecchio alla Mole Antonelliana, proseguita poi negli anni con altri numerosi epiloghi analoghi. Andiamo di seguito a vedere tutti i giocatori che hanno vissuto entrambe le maglie nel corso della loro carriera.