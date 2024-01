D’Aversa: “Bene per un’ora, ma ci è mancato il gol. Sul rigore…”

Roberto D'Aversa, allenatore del Lecce, ha detto la sua sulla partita con la Juve. Ecco le sue parole: "I ragazzi hanno fatto bene per 60 minuti, abbiamo cercato di fare noi la partita. Riguardo gli ultimi risultati abbiamo affrontato delle big e questo influisce. Quando concludi spesso devi far gol. Se non fai gol però non è detto che devi per forza subirlo. Il rammarico è che dopo il gol subito la squadra si è sfilacciata ed è uscita fuori la forza dell'avversario.