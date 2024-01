D’Aversa: “Juve? Possiamo portare a casa un risultato positivo”

Roberto D'Aversa, allenatore del Lecce, ha detto la sua sulla sfida con la Juve. Ecco le sue parole: "Juve? La si cerca di affrontare come nel girone di andata, quando perdemmo a causa di una palla inattiva. Concedemmo poco, sebbene loro siano molto forti e lotteranno fino alla fine per vincere lo scudetto. Serviranno coraggio ed intensità; hanno una qualità superiore, ma con intensità e determinazione possiamo metterli in difficoltà.