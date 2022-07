Curva Sud Juventus, Secondo Anello: “Torniamo a tifare”

Con un comunicato apparso sul profilo Instagram di una parte della curva dello Stadium, il Secondo Anello ha comunicato l'intenzione di tornare a tifare

redazionejuvenews

La Juventus è partita alla volta degli USA per la tournée che la vedrà impegnata in alcune amichevoli. La prima partita è andata in scena questa notte, contro il DeportivoGuadalajara, nella prima uscita ufficiale della nuova Juventus di Massimiliano Allegri, anche se ancora orfana di alcune pedine. I bianconeri stanno per questo lavorando sul mercato, con Cherubini che è rimasto a Torino per continuare a percorrere le strade del mercato di Madama. La Juventus ha bisogno di sfoltire la rosa prima di poter fare nuovi acquisti, semplicemente per una questione numerica, in quanto, soprattutto a centrocampo, i nomi sono tanti.

Un lavoro non semplice, che sta impegnando tutto il tempo a disposizione della dirigenza, che conta di consegnare a Massimiliano Allegri una squadra competitiva al massimo. L'anno prossimo la Juventus dovrà tornare a vincere lo Scudetto, come dichiarato dallo stesso tecnico, e per farlo potrà contare sull'appoggio della parte più calda della sua tifoseria, che durante lo scorso anno ha ammutolito le curve per protesta. Ora i tifosi sono pronti a tornare, o almeno per adesso una parte di loro: attraverso un comunicato apparso sul profilo Instagram, il gruppo "Secondo Anello" ha annunciato il suo ritorno al tifo.

"Per troppo tempo abbiamo lasciato spazio a critiche e insinuazioni ma la realtà è diversa da quella che tanti dipingono e vogliono far credere.

Per troppo tempo siamo stati lontano da quegli spalti che rappresentano per noi motivo d'orgoglio e soddisfazione. È arrivato il momento di toglierci quel peso che non riusciamo più a tenerci dentro, non possiamo stare più lontano da quella passione che accompagna la nostra vita.

È arrivato il momento di tirare fuori la voce e tornare a riempire quegli spalti, in quello stadio che per anni è stata la nostra seconda casa.

'Tutto ciò che torna in realtà non è mai finito'.

Torniamo"