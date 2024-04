Cugini: “L’arrivo di Thiago Motta alla Juve porterebbe una rivoluzione”

Dagli studi di Rai Sport, Mimmo Cugini, firma de La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei candidati alla panchina della Juventus nella prossima stagione. Ecco le sue parole: "Partiamo dalle notizie che sono quelle di un contatto tra Giuntoli e Thiago Motta e di una preferenza del DG per Thiago Motta che porterebbe ad una vera rivoluzione dal punto di vista dell'organico. Sarebbe tutto più facile invece se tornasse Conte perché il gioco è abbastanza simile con un 3-5-2. Conosce l'ambiente, ha forti motivazioni e credo che questa è un'ipotesi da tenere in considerazione. Zidane mi sembra molto difficile per la sua ritrosia ad allenare in questo momento. Mi sembra molto difficile la conferma di Allegri al di là dei risultati. Alla Juventus sono sempre importantissimi ma in questo momento c'è una voglia di rinnovamento e novità. Poi se dovesse arrivare la vittoria in Coppa Italia qualcosa verrebbe rimesso in discussione".