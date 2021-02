Cuccureddu: “La Juve deve vincere con concentrazione e atteggiamento giusto”

TORINO – La Juventus è attesa questa sera dal Porto, nella partita valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. I bianconeri sono arrivati ieri sera a Oporto, in una città blindata a causa della variante inglese del COVID, che sta continuando a mietere vittime e che ha messo il paese di nuovo sotto lockdown. La trasferta dei bianconeri sarà quindi atipica, con la squadra che lascerà l’albergo, oltre che per la rifinitura, solo per andare allo stadio.

I bianconeri questa sera vorranno vendicare la sconfitta in campionato subita sabato contro il Napoli, che li ha rimandati al quarto posto in classifica e a 8 lunghezze dall’Inter prima. Ronaldo e compagni vorranno già da questa sera mettere in discesa il discorso qualificazione, con Andrea Pirlo che ieri in conferenza stampa ha predicato calma e una partita attenta, per non consentire ai giocatori di Conceicao le ripartenze che li caratterizzano. I bianconeri non vorranno ripetere l’errore dello scorso anno di sottovalutare l’avversario, e lo stesso tecnico ha ammonito la squadra anche su questo in conferenza stampa, supportato dal capitano Giorgio Chiellini.

A presentare la sfida di questa sera dello Stadio Do Dragao è stato anche l’ex giocatore della Juventus Antonello Cuccureddu, che intervistato dai microfoni de IlSussidiario.net, ha parlato della partita in programma questa sera: “È una partita da vincere, come dovrà fare la Juventus in questo match. Bisognerà scendere in campo con l’atteggiamento e la concentrazione giusta. Il Porto? Devo dire che queste squadre di qualità tecnica inferiore alla Juventus danno tutto quando incontrano una big del calcio europeo. Bisognerà quindi stare attenti perchè il Porto potrebbe creare problemi alla Juventus. Rischio di ripetere la gara dell’anno scorso contro il Lione? L’atteggiamento è fondamentale in ogni partita, una grande squadra come la Juventus deve averlo sempre giusto evitando così di ripetere incontri come quelli col Lione”.