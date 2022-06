Cuccureddu: “Stagione da archiviare, Koulibaly da prendere subito”

Antonello Cuccureddu, ex calciatore della Juventus, ha analizzato il calciomercato del club bianconero, parlando di Dybala.

redazionejuvenews

Antonello Cuccureddu, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando della stagione appena conclusa. Ecco le sue parole: "I tifosi juventini devono essere sempre positivi, la scorsa stagione è meglio archiviarla subito. Ma se dovessimo commettere nuovamente i soliti errori, allora non vinceremo mai niente. Bisogna comprare i giocatori buoni, non ci sono alternative. Servono quelli funzionali al progetto, in particolare occorre qualcuno di intelligente a centrocampo e in difesa. Ci vuole un giocatore capace di dettare i tempi di gioco".

Sugli acquisti da fare nel calciomercato, soprattutto nel pacchetto difensivo, visto che Chiellini è andato via, e gli altri centrali, escluso De Ligt, non hanno l'esperienza o l'affidabilità per prendere il posto dell'ex Livorno: "Bonucci non è eterno e con de Ligt vorrei vedere un grande difensore. Identikit? Quelli che piacciono a me giocano nel Manchester City e nel Real Madrid, ma anche quelli che sento non sono male. Chiellini non c'è più, Demiral è stato riscattato dall'Atalanta, la Juve dovrà rimpiazzarli. Koulibaly è da prender subito! Chi è che non lo vorrebbe? Così strapperebbe uno dei giocatori più importanti al Napoli come fece qualche anno fa con Higuain, bisognerà vedere però se il Napoli sarà disposto a venderlo oppure no".

Su Dybala, che si avvicina sempre di più all'Inter, e gli innesti in attacco, con Angel Di Maria che sta temporeggiando prima di dare una risposta definitiva alla Vecchia Signora: "Quello sarebbe un guaio, perché così vai a rinforzare una squadra già forte come l'Inter. Bisognava far di tutto per trattenerlo, non è che se ne trovano molti come lui in giro. Tutti i tifosi sarebbero disperati nel vederlo in nerazzurro. Di Maria? E' un giocatore diverso, ma i bravi giocatori devono venire alla Juve. Ha dimostrato al Psg che è un ottimo giocatore, può far bene in Italia".