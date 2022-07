Cuccureddu: “La Juventus è tornata ad essere favorita”

Antonello Cuccureddu, ex calciatore della Juventus, ha analizzato il calciomercato di Madama, parlando anche di de Ligt.

redazionejuvenews

Antonello Cuccureddu, ex difensore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a IlBiancoNero.com, parlando del club piemontese. Ecco le sue parole: "La Juventus è favorita? Dovrebbe essere tornata. La Juve deve essere sempre protagonista e se quest'anno non è andata così è perché qualcosa hanno sbagliato. La Juve è sempre stata ai vertici e nella stagione conclusa abbiamo fatto un po' da comparsa, il girone di andata è stato un disastro. I dirigenti stanno lavorando bene e sono convinto che faranno una squadra competitiva e che stia sempre su, perché la Juve merita di stare in alto, non mi piace vederla a metà classifica".

Su de Ligt: "Non cederei mai De Ligt, neanche per il mondo intero. Devi rimpiazzarlo con un giocatore dello stesso livello e attualmente non c'è. Dovrebbe essere il futuro della Juve, dato che Chiellini ha finito e Bonucci va verso quella direzione. Mi sarebbe piaciuto vedere Koulibaly ma è già un giocatore del Chelsea, li hanno i soldi, vanno e comprano. Negli anni in cui giocavo io non c'erano tutti questi cambi e tutti questi colpi di scena sul mercato, ormai è tutto business. Ci vuole sempre equilibrio in tutte le cose, serve la difesa. La squadra la devi creare da dietro, bisogna non prendere gol perchè a farlo prima o poi ci riesci".

Su Morata: "Se provi a buttarti su altri sei poi costretto a spendere cifre elevate. Bisogna fare una squadra competitiva e già rinunciare a Dybala è stato tragico. Mi sarebbe piaciuto vedere Di Maria insieme a Dybala però questi sono i programmi della società e dobbiamo accettarli. Dybala è un giocatore unico e non ce ne sono in giro con queste caratteristiche. Zaniolo? Sono due giocatori diversi. Potrebbero stare benissimo assieme, Zaniolo è a tutto campo, bravo negli inserimenti. Dybala invece ha la tecnica e sarebbe stata una buona spalla per il giallorosso. Sarebbe stato il massimo per il calcio italiano".