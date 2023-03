Cuccureddu sicuro: “Juve, la rosa è buona. Rabiot da tenere”

Antonello Cuccureddu, ex difensore della Juventus, ha detto la sua sulla situazione del club bianconero, parlando anche di Rabiot.

redazionejuvenews

Antonello Cuccureddu, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24. Ecco le sue parole sul valore della rosa e su Adrien Rabiot, centrocampista in uscita: "Sul campo la ritengo una squadra che può stare nei piani alti. L’organico c’è però ci sono dei momenti difficili. Noi stando fuori siamo bravi a giudicare, ma certo è che se giocassero meglio sarebbe più importante. Servono dimostrazioni di valore da parte di alcuni giocatori che secondo me non ne hanno date ancora tante al momento.

In primis le colpe le danno sempre all’allenatore quando non va tutto come si vorrebbe. Io ripeto che l’organico c’è ma va capita qual è la quadra per farli rendere nel miglior modo possibili. Adesso non lo crocifiggiamo Allegri, anche perchè sta portando vittorie. Al di là dei risultati il campo parla chiaro. Certo è che, però, dovrebbe risolvere questo problema dello svegliarsi solo dopo che ha preso uno schiaffo

Rabiot è da tenere. Un giocatore che in un contesto diverso sarebbe andato ancora meglio, secondo me è molto forte. Bisogna trovare la quadra giusta per dare la possibilità a uno come lui che ha gamba e fisico di rendere al meglio. Poi sul rinnovo serve un punto di incontro. Se ti viene a chiedere la luna e gli altri che lo vogliono sono disposti a pagare tanto allora può andare".