Cuccureddu: “Il Cagliari può dare fastidio alla Juventus”

Antonello Cuccureddu ha parlato dell'avversario della Juve in Serie A, il Cagliari, mettendo in guardia i bianconeri dalla compagine sarda

Intervistato per La Nuova Sardegna, Antonello Cuccureddu ha parlato della prossima sfida di Serie A che metterà di fronte il Cagliari e la Juventus. Ecco le sue parole sull’incontro: “Se il Cagliari gioca come sta facendo ultimamente può dare fastidio a una squadra che non ha continuità e diverse lacune nell’organico. Ha lo spirito giusto per restare nella categoria. L’allenatore è uno determinato, bada al sodo. Quello giusto, secondo me, per gli obiettivi dei rossoblù. La salvezza non dovrebbe es-sere un problema e non mi stupirei se il Cagliari finisse nella parte sinistra della classifica. Le potenzialità non gli mancano”.

Cuccureddu: “Alla Juventus serve altro per lottare in Europa”

Inoltre, l'ex calciatore bianconero si è espresso sul lavoro alla Juve del tecnico, Thiago Motta: "Dare giudizi su di lui è difficile. Il problema vero è che la Juventus è sicura-mente una buona squadra ma per lottare per lo scudetto ed essere protagonista in Europa, serve altro. Queste cose le ho dette dopo l'estate e i risultati, purtroppo, dicono che avevo ragione".