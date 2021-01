Cuccureddu: “Bernardeschi può dare di più. Bisogna capire quali sono i problemi di Dybala”

TORINO- Continua il periodo di preparazione della Juventus all’impegno di Coppa Italia di mercoledì contro la SPAL. I bianconeri hanno ormai cancellato il brutto ko rimediato a San Siro contro l’Inter, inanellando due successi consecutivi: quello sul Napoli in finale di Supercoppa Italiana e quello sul Bologna in campionato, che ha riportato la squadra di Andrea Pirlo al quarto posto in classifica a meno sette punti dal Milan capolista e a meno cinque distanza dall’Inter seconda. Intervistato dai microfoni di Radio Bianconera, l’ex difensore e centrocampista Antonello Cuccureddu ha analizzato a suo modo alcuni temi di attualità riguardanti i campioni d’Italia uscenti in carica:

"Bernardeschi è uno di quei giocatori che potrebbero dare molto di più in campo. La Juventus ha creduto in lui portandolo a Torino, ha intravisto delle qualità enormi. Magari i problemi del ragazzo sono a livello di mentalità e ha bisogno di maggiore continuità nei prossimi mesi. Ma i calciatori sono sempre dei professionisti e, quando sono chiamati in carica, devono sempre dare il loro contributo anche se giocano solo uno spezzone di gara. I giocatori con i piedi buoni in panchina sono numerosi, ma bisogna farli e adattare e far capire loro che possono essere polivalenti. Devono mostrare di essere calciatori che possono stare in un top club. Dybala? Il suo è un altro discorso, è alle prese con un problema fisico. L'argentino resta sempre un campioncino, se fosse in condizioni fisiche normali potrebbe sicuramente essere determinante. Bisogna cercare di capire la natura dei suoi problemi fisici. Un Dybala all'80 o al 90% di condizione non esiterei a metterlo comunque in campo".