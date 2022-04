Cucciari: “Presto per giudicare Zaniolo. Milinkovic-Savic un top”

Il mister è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, per parlare di alcuni dei temi più caldi del momento in Serie A.

redazionejuvenews

In queste ore si sta facendo un gran parlare del futuro di Nicolò Zaniolo. Dopo la notizia data stamattina dal Corriere dello Sport di un interessamento del Napoli per il giocatore della Roma, è partito un tam tam mediatico. In giornata poi è arrivata una secca smentita di Gaspare Galasso, persona molto vicina al classe 1999, che ha escluso un passaggio ai partenopei. Il talento giallorosso da tempo è un obiettivo chiaro della Juventusper la prossima stagione e nelle prossime settimane ci saranno nuovi sviluppi, dopo i contatti già avvenuti in precedenza. Oggi di questo ha parlato anche mister Alessandro Cucciari, intervenuto ai microfoni di Maracanà, su TMW Radio.

Queste le sue parole su Zaniolo e anche una chiara indicazione del profilo ideale per la prossima campagna acquisti: "Si tratta un ragazzo giovane che ha subìto due infortuni non indifferenti. Prima che si facesse male ha fatto grandissime prestazioni nella Roma e ha dimostrato grande valore, altrimenti non ci sarebbe tutta questa attenzione. Che ci sia qualche problema è evidente, ma è normale. Comunque è nel giro della Nazionale. Direi di aspettare prima di dare giudizi su di lui. Per quanto riguarda il mercato, dico che per la Juve sarebbe un grandissimo colpo Milinkovic-Savic, per quello che ha dimostrato negli anni".

Altro argomento d'attualità è il futuro di Dybala, ancora incerto dopo l'annuncio dell'addio alla Juve a fine stagione. Da settimane ormai si è fatto insistente il pressing dell'Inter, che starebbe pensando anche a far ritornare in nerazzurro Romelu Lukaku, magari in coppia con l'argentino, in caso di una cessione di Lautaro Martinez. Questo il parere di Cucciari a riguardo: "Sarebbe un'operazione giusta, ma bisogna fare i conti con i bilanci. La vedo improbabile. Lautaro mi piace tanto, ma se la vendita servisse per riprendere Lukaku e aiutare l'Inter, lo darei via".