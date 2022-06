Cucchi: “Allegri ha avuto un compito difficile, in fin dei conti ha fatto bene”

Riccardo Cucchi, giornalista, ha analizzato la stagione della Juventus, parlando di Massimiliano Allegri e Pogba.

Riccardo Cucchi, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando della stagione della Juventus. Ecco le sue parole: "Quando si parla di Juventus bisogna sempre cominciare da un dato. La Juventus deve vincere perché ha come Dna, patrimonio culturale e storia societaria la vittoria. E’ chiaro e evidente che un anno senza trofei appare deludente al gruppo dirigente e ai tifosi bianconeri. Non mi sento di parlare di fallimento per una semplice ragione. Ciò che è successo quest’anno è una diretta conseguenza di ciò che è stato fatto in maniera poco lucida negli anni precedenti, dall’abbandono del primo Allegri agli arrivi di Sarri e Pirlo. Ed è strano, perché la Juventus si è sempre caratterizzata nella sua storia per la lucidità delle sue scelte. Anche la campagna acquisti/cessioni non è stata particolarmente brillante. La crisi parte da lì, è maturata e si è concretizzata quest’anno con il ritorno di Allegri che ha un compito difficile, ma dal prossimo avrà una Juventus anche pensata da lui e non soltanto una squadra che ha trovato".