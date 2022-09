Cucchi: “Non vedo all’orizzonte un esonero di Allegri. Juve sfortunata”

Riccardo Cucchi, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando dei bianconeri. Ecco le sue parole: "La Juventus nel momento in cui ha scelto Allegri per un periodo lungo, con un contratto oneroso in termini economici, credo che abbia fatto una scelta convinta nel senso che per loro lui è l’uomo giusto per far ripartire la formazione bianconera. Non vedo all’orizzonte un rischio esonero di Allegri come qualcuno ha paventato anche sui quotidiani sportivi. Non è nemmeno nella società juventina che si verifichi un esonero in corsa. Certo è che la situazione non è positiva. La squadra non ha reso sul piano della qualità e dei punti. Ma credo anche che siamo soltanto all’inizio dei una stagione molto lunga e particolare, divisa in due parti. Per cui ci sono le possibilità che la Juve possa riprendersi, nel complesso ha tutte le caratteristiche per poter emergere".