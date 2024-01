Cucchi: “Allegri è un grande conoscitore di calcio e della Juve”

Riccardo Cucchi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Allegri. Ecco le sue parole a RadioBianconera: "Senza alcun dubbio Allegri. So che sto toccando un tasto delicato perché molti sostenitori della Juve non amano il loro tecnico. Io invece l'ho sempre stimato e difeso anche nei momenti negativi della squadra, quando offriva brutte prestazioni e non otteneva risultati.