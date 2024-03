Cucchi: “Il futuro di Allegri influisce sulle prestazioni della squadra”

Riccardo Cucchi , giornalista, ha detto la sua sulla Juve a RBN. Ecco le sue parole: "Secondo me non esiste un gioco più bello rispetto ad un altro, ma l'efficacia dello stesso. Io sono molto pragmatico.

Le statistiche ci racconto che la Juve ha Napoli ha avuto più occasioni per andare a rete rispetto agli avversari, ma non è stata capace di concretizzarle. Ha vinto la squadra di Calzona, ma quella di Allegri non è stata inferiore sul piano del gioco, ecco perché parlo di efficacia.

Allegri spesso riceve critiche dai tifosi bianconeri, ma perché la sua squadra non offre prestazioni soddisfacenti, ma ogni squadra ha un modo per cercare la via del gol e allo stadio Maradona i bianconeri ne hanno tracciate diverse verso la rete. Sul crollo della Juve nelle ultime giornate credo possa incidere l'incertezza del futuro di Allegri. La situazione in questi casi si incupisce e poi il tutto può riflettersi sul campo".