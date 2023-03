Cuadrado: “Vlahovic mi impressiona, senza calcio non avrei fatto altro”

" Il gol più bello che ho fatto con la Juventus è stato quello in Champions Legue contro il Bayern Monaco . Mi sono sempre ispirato a Ronaldo il brasiliano. Le vacanze preferisco farle in spiaggia, anche se ho il grande desiderio di andare in Sud Africa, dal momento che i miei figli vogliono fare un safari.

"Ho segnato gol quasi allo scadere, per questo preferirei fare una tripletta. La maglia più bella della Juve che ho vestito è stata quella dei 120 anni. Quella era molto bella, come molto belle sono state tutte le vittorie che abbiamo ottenuto. Vlahovic mi impressiona molto, Fagioli è quello che manda i meme nel gruppo. Credo di essere nato per fare il calciatore, non avrei potuto fare altro".