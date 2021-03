Cuadrado posta e Pjanic lo consola: “Forza fratello”

Post social del calciatore colombiano a cui ha risposto l'ex compagno di squadra

redazionejuvenews

La Juventus è uscita ieri sera dalla Champions League dopo la vittoria ottenuta per 3-2 contro il Porto. In virtù del risultato della gara di andata infatti, persa dai bianconeri per 2-1 al Do Dragao, i lusitani sono passati ai quarti di finale per il maggior numero di gol in trasferta, ponendo fine ai sogni della Juventus per quanto concerne la Coppa dalle grandi orecchie. Un'eliminazione che brucia, con tutti gli addetti ai lavori e la squadra che sono usciti molto delusi dal campo: delusione che traspariva anche dai volti dei giocatori andati ai microfoni delle televisioni, come da quello di Andrea Pirlo, dispiaciuto ma sicuro per il suo futuro e del progetto appena iniziato.

"Penso che non c'è molto da parlare, sono orgoglioso della squadra, della voglia che ha dimostrato in campo e penso che è quella voglia che dobbiamo mantenere anche in campionato per quello che ci manca. Quando ho tirato e ho preso la traversa, ho pensato subito al gol di Madrid, ma non è andata allo stesso modo. Ci ha girato male. Dobbiamo rialzare la testa e continuare ad andare avanti perchè siamo dei professionisti, siamo dei campioni, siamo una grande squadra e anche alle grandi squadre accadono queste cose", parole e musica di Juan Cuadrado, uno di quelli che insieme a Federico Chiesa e Matthijs de Ligt è andato a mettere la faccia dopo l'eliminazione dalla Coppa.

Il giocatore colombiano è stato anche l'unico a postare sui suoi canali social dopo la sconfitta, pubblicando una foto di squadra corredata da parole amare: "Tristezza e delusione per non aver passato il turno ma con la fede in Dio. Questa tristezza si convertirà in allegria. Ora più uniti che mai". Al giocatore ha risposto nei commenti l'ex compagno di squadra Miralem Pjanic, che ha voluto incoraggiare il suo ex compagno di squadra: "Forza fratello!"