Cuadrado: “Niente può cancellare quello che abbiamo fatto nel girone”

Il colombiano ha parlato al termine della sfida contro il Chelsea.

Quella di ieri è stata una serata nerissima per la Juve di Max Allegri, uscita annichilita da Stamford Bridge nel confronto contro il Chelsea, terminato con il punteggio di 4-0 per i Blues. I bianconeri non sono quasi mai riusciti ad entrare in partita nella ripresa, dopo aver concluso un buon primo tempo che però, non ha prodotto grandi risultati in quanto ad occasioni da gol realizzate.