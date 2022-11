Cuadrado: “Posso dare ancora un po’ di più, sono contento alla Juventus”

Juan Cuadrado , difensore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, in vista della partita con il PSG .

Ecco le sue parole sulla partita da fare con il PSG: "Noi siamo una grande squadra, dobbiamo scendere in campo con voglia e determinazione, con rabbia. La gara deve darci la forza per andare in EL".