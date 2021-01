Cuadrado guarito dal COVID in arrivo a Reggio Emilia

TORINO – La Juventus questa sera scenderà in campo contro il Napoli per la finale della Supercoppa Italiana, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I bianconeri arrivano alla partita dopo la pesante sconfitta subita contro l’Inter domenica scorsa, con i nerazzurri che si sono imposti per 2-0 a San Siro contro la squadra di Andrea Pirlo, che non è mai sembrata in partita e men che meno in grado di recuperare il risultato. Il Napoli invece arriva dopo la vittoria contro la Fiorentina per 6-0, che ha restituito certezze alla squadra di Rino Gattuso.

Andrea Pirlo dovrà fare a meno di molti giocatori questa sera: Paulo Dybala è fuori per infortunio almeno fino a metà febbraio, con Merih Demiral che si è aggiunto alla Joya per il ripresentarsi di un fastidio, che dovrebbe però essere recuperato in pochi giorni. Al tecnico bresciano mancheranno anche Alex Sandro e Matthijs de Ligt fuori per COVID, con il colombiano Juan Cuadrado che ha invece recuperato.

Attraverso un comunicato apparso sul suo sito internet e rilanciato sui suoi canali social, la Juventus ha infatti comunicato che il giocatore è risultato negativo agli ultimi due tamponi effettuati, e quindi è in viaggio per Reggio Emilia, dove raggiugnerà la squadra e farà parte regolarmente dell'elenco dei convocati e dei disponibili per questa sera, con Andrea Pirlo che avrà un'arma in più per contrastare il Napoli: "Juan Cuadrado ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà incluso nell'elenco dei convocati per la gara di questa sera." (Juventus.com)