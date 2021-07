Cuadrado conquista il terzo posto in Copa America con la sua Colombia

Cuadrado conquista il terzo posto in Copa

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato un report del match di ieri notte tra Colombia e Perù valido per il terzo posto in Copa America: "C'è una rete di Juan Cuadrado nella finale per il terzo posto della Copa America. Nella notte, a Brasilia, la Colombia ha battuto 3-2 il Perù, conquistando il terzo gradino del podio. Dopo un primo tempo giocato con più intensità dal Perù, che passa al 45' con Yotun è una punizione proprio di Juan a riequilibrare il il match dopo 4 minuti della ripresa. La Colombia mette la freccia con Diaz al 66'. Pareggio di Lapadula al minuto 82, e quando sembra che il match si avvii ai supplementari, al 94' arriva la doppietta di Diaz e la vittoria per i colombiani. Ma il weekend delle finali "bianconere" è appena iniziato: questa notte Finalissima di Copa America fra l'Argentina e il Brasile di Danilo e Alex Sandro, domani sera a Wembley l'Italia di Bonucci, Bernardeschi, Chiesa e Chiellini sfida l'Inghilterra nella finale di EURO 2020".

Proprio domani sera, infatti, l'Italia di mister Roberto Mancini affronterà l'Inghilterra allo stadio Wembley di Londra per la finale di Euro 2020. Il commissario tecnico schiererà sicuramente dall'inizio ben tre bianconeri: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Federico Chiesa. Proprio il mister ha parlato ieri in conferenza stampa due giorni prima della grande sfida: "Finale? Stiamo lavorando per questo da tanto tempo e ci speravamo. Quindi siamo stati felicissimi e per questo devo dire grazie a tutti i giocatori. Comunque non siamo ancora arrivati al successo. Sarà un successo solo se riusciremo a vincere domenica. Diciamo che speravamo di poter fare un bel lavoro. Questo lo abbiamo fatto, ma alla fine conterà anche vincere, eh. Credo sia alla base di tutti i gruppi di lavoro. Il feeling tra le persone che stanno bene insieme. Siamo tutti insieme ormai da tanti giorni ma sono passati velocemente. Questo vuol dire che c’è un buon feeling tra i ragazzi ed è importante anche quando sono in campo".