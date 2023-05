Cuadrado: “Mi manca un trofeo europeo, domani come una finale”

Juan Cuadrado, difensore della Juventus, ha detto la sua in conferenza stampa, presentando la sfida di Europa League con il Siviglia. Ecco le sue parole: "L'atteggiamento da avere? Dobbiamo scendere in campo con quella voglia e determinazione avuta nel secondo tempo, cercare di essere alti, pressare alti, se lasciamo a loro il palleggio sarà molto più difficile. Questa cosa possiamo farla se il mister ci lascia. Mi è mancato un trofeo europeo, sono stato vicino, è una bellissima opportunità, per me, per i ragazzi, per la società. Raggiungere quest'obiettivo dopo un anno abbastanza difficile e penso che con la qualità che abbiamo dobbiamo scendere in campo con la determinazione di farci questo regalo.