Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt: chi recupera per l’Inter

TORINO – La Juventus ha iniziato al meglio il nuovo anno sul campo, vincendo le prime tre partite di questo gennaio pieno di impegni: i bianconeri si sono imposti su Udinese, Milan e Sassuolo, accorciando il loro ritardo dalla prima in classifica e trovando quella fiducia che mancava nella prima parte di stagione e che adesso sembra gli uomini di Pirlo abbiano acquisito. I bianconeri sono attesi questa sera dalla sfida valevole per gli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa, partita che può aprire le porte ai quarti della competizione per gli uomini di Pirlo.

Il tecnico bresciano farà molto turn over questa sera, soprattutto in vista della sfida contro l’Inter in programma domenica sera a San Siro, altro snodo fondamentale per il proseguo del campionato. Della partita di questa sera non saranno sicuramente Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt, colpiti dal COVID e quindi impossibilitati a giocare, Se i tre questa sera non scenderanno sicuramente in campo, c’è della speranza per poterli vedere in campo contro l’Inter domenica sera.

Per De Ligt e Alex Sandro il recupero sembra improbabile: il difensore olandese prima del 18 non sarà disponibile, mentre per l terzino brasiliano c’è dell’ottimismo, che però non è troppo giustificato. Difficilmente infatti il terzino si negativizzerà per la partita di domenica, quindi ad Andrea Pirlo non resta che sperare nel recupero di Juan Cuadrado. Se il tampone che il giocatore effettuerà il 15 gennaio darà esito negativo, aumenteranno le speranze per Andrea Pirlo di schierarlo contro i nerazzurri, altrimenti il tecnico bresciano dovrà fare ancora a meno di uno dei migliori di questo giorno di andata. Per la Juventus non resta quindi che aspettare e sperare nell’esito negativo dei tamponi. Ma attenzione perché ci sono anche grosse novità di mercato in casa bianconera: >>>> La Juve ha deciso: due cessioni in arrivo per sbloccare il mercato in entrata! <<<<