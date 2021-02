Cruz: “Sono ottimista, l’Inter questa sera ce la può fare”

TORINO – Questa sera la Juventus scenderà in campo contro l’Inter tra le mura amiche dell’Allianz Stadium per la partita valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. I bianconeri partono dal risultato di 2-1 ottenuto nella partita di andata contro i nerazzurri grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, che ha rimontato il gol di Lautaro Martinez, e questa sera cercheranno di strappare il biglietto per la finale di maggio. A parlare della sfida di questa sera è stato, intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore dell’Inter Julio Cruz, che contro la Juve ha segnato 10 gol.

“In effetti a Torino ho fatto diversi gol, ma il più bello resta la punizione proprio in quel 3-1. Non era la mia specialità, ma mi sentivo di calciarla nonostante avessi davanti Buffon che era già il più forte portiere del mondo. La misi proprio all’incrocio… Per questa sera sono ottimista, l’Inter ce la può fare. Mi spiace di come sia finita all’andata, non meritava la sconfitta. Sarà dura, però l’Inter ha tutto per poter vincere e volare in finale. Da troppi anni manca una coppa, è arrivato il momento di rivincere un titolo”.

“Lukaku e Lautaro sono una coppia fenomenale. Non conosco personalmente Lukaku, ma lo ammiro tanto. Il suo impatto con l’Italia è stato incredibile. Fa tutto benissimo, segna, gioca di sponda, crea spazi per i compagni. E, cosa ancora più importante, si cerca tantissimo con Lautaro. Lavorano l’uno per l’altro e questo fa la differenza. Sorpreso da Conte? No, perché dovrei… Lo ricordo da calciatore avversario e si vedeva che aveva la leadership per fare l’allenatore. Ha sempre lasciato il segno: alla Juve, al Chelsea e da c.t. dell’Italia. Una garanzia”.

