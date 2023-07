Crosetti su Lukaku: “Mai alla Juventus lo dissero anche altri…”

Il caso Romelu Lukaku starebbe infuocando le ultime ore di calciomercato. La rottura totale con l'Inter aprirebbe piste quasi precluse, almeno nella teoria, fino a poco tempo fa. Una di queste porterebbe dal Chelsea alla Juventus. Passaggio che però sembrerebbe al momento non praticabile, fino a quando non sarò trovata una soluzione per la cessione di Dusan Vlahovic, probabilmente al PSG. Ciò che più urterebbe il mondo nerazzurro, oltre al comportamento assunto negli ultimi giorni da giocatore e agente, le parole pronunciate nel passato. Lukaku, perdonato dopo il ritorno al Chelsea due stagioni fa, sembra riservare lo stesso tranello al popolo interista. Ancor peggio, accettando l'idea di giocare per la Juventus, i rivali di sempre, venendo meno alle parole di fedeltà pronunciate da egli stesso.