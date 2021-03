Cristiano Zanetti: “Lazio? La Juve si gioca moltissimo, se resta a 7 punti può ancora giocarsela”

L'ex giocatore ha parlato

TORINO - Cristiano Zanetti , ex giocatore, ha parlato ai microfoni di TMW di vari temi, tra cui la lotta scudetto nel campionato di Serie A . Queste le sue parole: "Se è davvero una fuga quella dei nerazzurri lo si saprà lunedì sera. Ci sono partite troppo importanti. La Juve si gioca moltissimo, se resta a 7 punti può ancora giocarsela. Se la Juve vincerà il recupero di Serie A contro il Napoli? L'impressione è quella. Per il Napoli, in teoria ovviamente, era quasi meglio giocare all'andata quando mancava Ronaldo. Ora i problemi non mancano. Senza il rinnovo di Gattuso si capiva che c'era già qualcosa che non andava. Ora credo ci sia da finire la stagione con lui e cercare di arrivare tra le prime quattro ma è dura. Juve contro la Lazio? Ha tante assenze e vive un periodo particolare. Non è mai stata al completo, è una stagione con tanti infortuni, tante squalifiche, Dybala mai utilizzabile ".

Poi ancora: "Se la sfida della Lazio è importante per la classifica? Certo, è a un bivio. E' una settimana decisiva e la vedo più favorita in Champions che per lo scudetto. In Italia l'Inter pare aver preso il sopravvento anche se come ripeto dipende da cosa succede in questo turno di campionato. Inter? Dopo lo scontro verbale con la Juve, Conte lo vedo più sul pezzo anche nelle interviste. Gli è venuta più fame, l'aveva persa ad un certo punto. Quella partita gli ha dato come una scossa. E' stata quella della svolta. Prima non aveva mai parlato di 13 o 14 finali, non aveva quell'agonismo di adesso. Prima lo vedevo più remissivo, dopo quel battibecco ha nuove motivazioni ed è tornato il Conte tarantolato in panchina e che prepara le partite al meglio. Si vedono anche giocatori che hanno fame. Credo che dopo i fatti di Torino Conte voglia dimostrare di essere il più bravo che c'è in Italia e ci sta mettendo ancor più carica".