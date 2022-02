Cristiano Ronaldo: “Ho lasciato un segno ovunque sono stato”

Il fenomeno portoghese ex Juventus è tornato a parlare in un'intervista a Dazn Espana, parlando del presente allo United e del suo futuro.

redazionejuvenews

Mai banale. Cristiano Ronaldo torna a parlare e lo fa sempre con la grande convinzione nei suoi mezzi. Il fuoriclasse del Manchester United ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn Espana, parlando del suo presente ai Red Devils e degli obiettivi che si prefissa nei prossimi anni della propria carriera.

Queste le sue parole: "So di non avere tanti anni di carriera davanti, me ne restano quattro o cinque, ma staremo a vedere. Per me è difficile dire di non volere di più dalla mia carriera, perché se sono in una squadra che mi dà possibilità di vincere altri trofei, per quale motivo non dovrei farlo? E lo stesso vale per la mia nazionale".

Il campione portoghese perciò non pensa ancora a lasciare il calcio, nonostante i suoi 37 anni, compiuti il 5 di febbraio. Questo perché è convinto di poter dare ancora molto nel rettangolo verde: "Ho ancora diversi obiettivi da raggiungere. I numeri parlano per me, quindi non c'è bisogno che io dica quanto sono bravo. Sono molto felice della mia forma fisica, faccio ancora gol e do una mano alle squadre dove gioco, compreso il Portogallo. E vorrei continuare in questo modo".

CR7 poi ha spiegato quali sono stati i motivi che lo hanno portato a dire addio alla Juventus e a fare ritorno al Manchester United, 12 anni dopo l'ultima volta: "Volevo dimostrare a me stesso di essere ancora in grado di giocare ad alto livello e credo di non aver deluso le aspettative. Forse le persone si aspettavano un Cristiano diverso e invece sono sempre io. Sto segnando molti gol, soprattutto in Champions League, dove sono andato a segno in quasi tutte le partite. Tornare a casa dopo tanti anni è stato un grande cambiamento, ma mi sento molto bene. Ho lasciato un segno ovunque sono stato e questo mi rende molto orgoglioso". Sempre sicuro di sé, sempre pronto a nuove sfide.